Казанский ТЮЗ покажет спектакль об участнике СВО «Просто жить»

В ноябре Казанский ТЮЗ приступит к работе над выпуском первой премьеры 2025 года – спектакля «Просто жить» по одноименной пьесе современного драматурга Яны Ореховой, в постановке режиссера Рамиля Кагарманова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Пьеса будущего спектакля родилась в рамках программы «Актуальная драматургия о специальной военной операции» Арт-кластера «Таврида». Профессиональные драматурги, режиссеры и клинические психологи создавали тексты, главными героями которых стали участники СВО, откровенно рассказавшие о своем боевом опыте и возвращении к мирной жизни. Итогом данной программы стал проект «СВОи. Непридуманные истории», который включает в себя постановку 12 спектаклей в 10 городах России.

Председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков указал на значимость данного проекта.

«Поднимать в театре тему СВО — очень важно. Мы должны сами себе начать рассказывать, о чем это. Но есть одно непростое условие — нужно быть искренним. Патриотические чувства, любовь к Родине сыграть нельзя. Либо в это веришь – либо нет. И зритель раскусит это сразу. Если вы не сопереживаете тому, что происходит, ничего не получится. Это тоже путь, который мы и все наше театральное и кинематографическое сообщество должны пройти», – сказал Машков.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

История, которая будет представлена коллективом Казанского ТЮЗа, основана на реальных событиях. Прототипом для пьесы «Просто жить» стал Артем Малахов, участник СВО, артист и драматург Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева.

Произведения, вышедшие из-под пера в результате диалога реальных героев сегодняшнего дня с авторами-драматургами и воплощенные в сценической форме в театрах России, призваны запечатлеть актуальные события, рассказанные их участниками, и внести вклад в формирование мировоззрения и гражданской позиции у современников и будущих поколений.

«Казанский ТЮЗ всегда старается быть максимально откровенным и честным со своими зрителями. Наш театр не обходит стороной аспекты исторически важных событий для нашей страны. Мы считаем значимой и нужной постановку спектакля «Просто жить», поскольку в ней поднимается важная и все более актуальная тема адаптации человека, вернувшегося после военных сражений к мирной жизни», – отметила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Художественным руководителем постановки выступит главный режиссер театра Радион Букаев.

«Наш спектакль освещает тему, которая на сегодняшний день касается каждого. Это история страны, рассказанная на примере одного конкретного человека. И мы не можем оставаться в стороне от этой боли. Неравнодушие и принятие друг друга, помощь и поддержка – вот то, о чем мы хотим говорить со своим зрителем», – сказал Букаев.

Организатором проекта «СВОи. Непридуманные истории» выступает АНО «Центр поддержки и развития культурных проектов «Пространство культуры» в партнерстве с арт-кластером «Таврида».

Премьерные показы спектаклей пройдут в 10 городах России: в Москве, Луганске, Архангельске, Томске, Челябинске, Курске, Махачкале, Тамбове, Орске и Казани.

