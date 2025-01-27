Казанский ТЮЗ покажет новый спектакль, основанный на реальной истории участника СВО

31 января казанский ТЮЗ покажет новый спектакль «Просто жить». Премьера состоится в ДК им. Саид-Галиева, сообщила директор театра Айгуль Горнышева.

В основе сюжета – реальные события. Идея же зародилась в рамках программы «Актуальная драматургия о СВО» Арт-кластера «Таврида». Главные герои - участники спецоперации, которые рассказывают про свой боевой опыт и возвращение к мирной жизни, пишет ГТРК Татарстан.

«Спектакль по реальной истории участника СВО, актер Луганского театра. Наш театр уже дважды был на новых территориях. И в одну из поездок мы познакомились с главным героем», — поделилась Горнышева, отметив, что встреча стала знаковой.