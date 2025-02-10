Казанский ТЮЗ подготовил спектакли ко Дню памяти Александра Пушкина

Казанский театр юного зрителя приглашает на спектакли по произведениям Александра Пушкина, приуроченные ко Дню памяти великого русского поэта. Постановки проходят в рамках партийного проекта «Историческая память», сообщает пресс-служба «Единой России».

«Так, можно увидеть романтический, искрометный спектакль «Барышня-крестьянка», полюбившийся молодежи, и «Капитанскую дочку» в современной постановке режиссера Ильгиза Зайниева. Также проходит показ спектакля «Людмила и Руслан». Это пластическая баллада, очень красочная, с прекрасной хореографией», – рассказала руководитель направления «Театры детям» федерального партпроекта «Культура малой Родины», директор казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Кроме того, в рамках партпроекта в школах города проходят театрализованные читки. На них артисты в костюмах читают отрывки из произведений Александра Пушкина, а также анализируют прозвучавшие строки вместе с детьми. По словам Горнышевой, самые горячие дискуссии происходят при обсуждении «Капитанской дочки».

Директор ТЮЗа также рассказала, что благодаря программе «Пушкинская карта» молодежь чаще стала посещать театр. Благодаря ей более 10 млн человек смогли получить бесплатный доступ к лучшим произведениям русской классики, театральным постановкам, музейным экспозициям.

«К нам постоянно приходит новый зритель. Молодому человеку достаточно зарегистрировать «Пушкинскую карту» и изучить афишу. И можно совершенно бесплатно посетить замечательное мероприятие, которое является партнером программы», – прокомментировала Айгуль Горнышева.

День памяти Александра Пушкина ежегодно отмечают 10 февраля. Именно в этот день в 1837-м году поэт погиб в возрасте 37 лет от смертельного ранения на дуэли.