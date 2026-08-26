Казанский ТЮЗ открыл сезон премьерой спектакля по рассказам Зощенко

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» ​

В Казанском ТЮЗ состоялась первая премьера после возвращения в родное здание – детский спектакль «Лёля и Минька» по мотивам рассказов Михаила Зощенко.

В новом 94-й сезоне русский ТЮЗ продолжает традицию обращения к произведениям школьной программы, открывая классическую литературу современному юному зрителю и его родителям.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В основу спектакля вошли четыре рассказа Михаила Зощенко – «Ёлка», «Галоши и мороженое», «Бабушкин подарок» и «Через 30 лет».

Постановка объединяет фирменную иронию Зощенко с современным театральным языком. Гузель Шакирзянова (Лёля) и Дмитрий Язов (Минька) создают целый мир детских воспоминаний, ярких характеров и неожиданных превращений. Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, а знакомые многим рассказы обретают новое сценическое звучание.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Режиссер – Радион Букаев. Автор инсценировки – Лейсан Фаизова. Художник – Надежда Иванова. Художник по свету – Сергей Гаевой. Композитор – Булат Абдуллин. Помощник режиссера – Ирина Калинина.