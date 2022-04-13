Казанский ТЮЗ открыл набор в диспут-клуб: участники смогут бесплатно посещать постановки

Казанский ТЮЗ объявил отбор в диспут-клуб «Театр, человек, культура» («ТЧК»). Его участники (старшеклассники и студенты) дважды в неделю вместе с артистами, театроведами, журналистами, режиссерами и другими профессионалами театрального сообщества будут обсуждать спектакли, учиться анализировать их в устной и письменной форме, а раз в неделю смогут бесплатно посещать спектакли ТЮЗа.

«Спикерами „ТЧК” станут наш главный режиссер Радион Букаев, актеры Михаил Меркушин и Полина Малых, педагог-организатор, руководитель детской студии „Театралка” Дарья Хуртина, заведующая литературно-драматургической частью и пресс-секретарь театра Валерия Завьялова. Возможно, к ним присоединятся и другие профессионалы из мира театра и журналистики. Первый спектакль, который посмотрят члены клуба „ТЧК”, — „Иваново детство”», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Клуб «ТЧК» — наследник ранее созданного в театре «Дискуссионного клуба». Чтобы стать членом клуба «ТЧК», нужно написать рецензию на любой спектакль из репертуара Казанского ТЮЗа и заполнить заявку кандидата до 15 апреля. Авторы десяти лучших рецензий станут членами клуба и до конца театрального сезона смогут бесплатно еженедельно знакомиться с одной из постановок театра. В следующем театральном сезоне, также во второй его половине, будет объявлен новый набор участников.

«Первое занятие объявленного отбора участников клуба „ТЧК” состоится 22 апреля. А перед этим им предстоит увидеть спектакль Рязанского ТЮЗа, который приедет к нам на гастроли», — сообщила куратор проекта Дарья Хуртина.