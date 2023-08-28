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Культура 28 августа 2023 21:57

Казанский ТЮЗ начнут реставрировать с закулисных цехов и при федеральном софинансировании

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Казанский ТЮЗ начнут реставрировать с закулисных цехов и при федеральном софинансировании
Казанский ТЮЗ в 2018 году
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан подал заявку на софинансирование из федерального бюджета работ по реконструкции комплекса зданий Казанского ТЮЗа. Об этом сообщила во время пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«По русскому ТЮЗу мы рассматриваем вариант поэтапной реконструкции. Это очень многослойный, комплексный проект. Очень амбициозный проект. Сейчас мы подали заявку на федеральное софинансирование по производственным помещениям. Для нас самое первое — провести противоаварийное работы в той части, где находятся производственные цеха, репетиционные залы», — рассказала Аюпова.

Она напомнила, что основное здание Казанского ТЮЗа (с театральным фойе и зрительским залом) является объектом культурного наследия. Получить федеральное финансирование на реставрацию объекта культурного наследия, констатировала региональный министр культуры, очень трудно.

«Расчеты у нас есть, но мы будем это здание реставрировать поэтапно с привлечением различных источников финансирования», — уточнила Аюпова.

Речь о необходимости реконструкции и реставрации зданий Казанского ТЮЗа ведется уже много лет. Планы стали приобретать более конкретные очертания в конце 2017 года, когда Рустам Минниханов распорядился передать ТЮЗу комплекс строений вокруг дворика театра. С тех пор состоялись и студенческий ворк-шоп на лучшую идею преобразования помещений и территории театра, и первая попытка получить федеральный грант на реконструкцию, не получившая поддержки.

#Казанский ТЮЗ #реконструкция #реставрация #реставрация архитектурных памятников #Аюпова Ирада
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