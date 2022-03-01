Казанский ТЮЗ к своему 90-летию отправится на «Большие гастроли» в Ярославль

С 16 по 20 марта состоятся «Большие гастроли» Казанского государственного театра юного зрителя в Ярославль, организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

В рамках поддержки детских и молодежных театров на сцене Ярославского государственного театра юного зрителя им. В.С. Розова пройдут показы спектаклей «Джельсомино в стране лжецов» (Д. Родари), «Папамамалогия» (Г. Остер) (спектакль поставлен в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины»), «Остров сокровищ» (Р.Л. Стивенсон), «Nедоросль» (Д.И. Фонвизин) (спектакль поставлен в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины»), «Здравствуйте, я ваша тетя» (Б. Томас).

На сцене Казанского ТЮЗа зрители увидят спектакли «Незнайка» (Н. Носов), «Евгений Онегин» (А.С. Пушкин), «Железяка, или училка из недалекого будущего» (В. Ольшанский), «Супница, или кипящие страсти» (Р. Ламуре), «Пижама на шестерых» (М. Камолетти).

Гастроли Казанского ТЮЗа приурочены к 90-летию театра, которое будет отмечаться 30 ноября 2022 года. Ярославский ТЮЗ был основан в 1984 году при поддержке известного советского драматурга Виктора Розова, автора сценария к фильму «Летят журавли». Театром руководили известные российские режиссеры Сергей Розов, Станислав Таюшев, Александр Кузин, Роман Мархолиа. Ярославский ТЮЗ участвует в программе поддержки детей с ограниченными возможностями, показывает спектакли в детских домах, содействует реабилитации подростков, находящихся в местах лишения свободы.

Пресс-конференция, посвященная «Большим гастролям» и планам Казанского ТЮЗа на 2022 год и юбилейный сезон, состоится 16 марта в самом театре. Спикерами станут директор Казанского ТЮЗа, заслуженный работник культуры РТ Айгуль Горнышева, директор Ярославского ТЮЗа, заслуженный работник культуры РФ Наталия Прокина, заслуженная артистка РФ, актриса театра юного зрителя имени В.С. Розова Алла Кормакова, актриса театра юного зрителя имени В.С. Розова Алина Сенюшкина, администратор театра юного зрителя имени В.С. Розова Татьяна Хандурова. О времени начала будет сообщено дополнительно. Для аккредитации: Завьялова Валерия, 8(962)558-65-14 (WhatsApp, Telegram), tuz-press@kazan-tuz.ru.