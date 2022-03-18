Казанский ТЮЗ к 90-летию первым в России поставит спектакль по повести Василия Аксенова

Казанскому театру юного зрителя 30 ноября исполнится 90 лет – «без десяти сто», как говорят в самом театре. Свою юбилейную дату коллектив ТЮЗа мастерски совместит с 90-летием со дня рождения уроженца Казани прозаика Василия Аксенова – зрителям будет представлен спектакль «Приключения Гены Стратофонтова» по повести писателя «Мой дедушка – памятник». Об этом сообщила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

«Мы один из старейших театров [юного зрителя] у нас в стране. Год будет интересный, насыщенный, поэтому мы очень рады и вдохновлены, и воодушевлены. И уже работаем плотно с постановочной группой, с режиссером Тимуром Галеевым. Первый спектакль, который выйдет, будет посвящен и юбилею писателя Василия Павловича Аксенова. Мы не нашли театр, где бы шел спектакль по материалу Аксенова. Я напомню, что у Аксенова в этом году тоже 90 лет, как и нашему театру (писатель родился 20 августа 1932 года – прим. Т-и), мы ровесники. Причем постановка будет по детским произведениям, поэтому спектакль будет для возрастной аудитории 10+ – “Приключения Гены Стратофонтова”», – анонсировала Айгуль Горнышева.

Русский писатель, драматург, сценарист, переводчик и педагог Василий Аксенов родился в Казани. Когда ему не было ещё и пяти лет, сначала мать, а потом и отец были арестованы и осуждены на 10 лет тюрьмы и лагерей. Мальчика принудительно отправили в детский дом для детей заключенных, не разрешив его бабушкам оставить ребенка у себя. Позже его забрал оттуда старший брат. В 1956 году Аксенов окончил 1-й Ленинградский медицинский институт, а с 1960 года считался уже профессиональным литератором. С 1980 года жил в США, преподавая в университетах и работая радиожурналистом, в последние годы жизни с семьей жил во Франции. В начале 90-х и в 2007 году Аксенов снова побывал в Казани, его имя присвоено городскому литературному фестивалю. Умер писатель в Москве в 2009 году.