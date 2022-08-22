Казанский ТЮЗ ищет произведения для второго сезона проекта «Сказки бабушки Нины»

Казанцы могут предложить свои работы для онлайн-проекта «Сказки бабушки Нины». О запуске второго сезона в своем сообществе во «ВКонтакте» объявил Казанский ТЮЗ.

Знакомить с авторами и их сказками зрителей вновь будет народная артистка РТ Нина Калаганова.

«Возможно, ваше творчество прозвучит в нашем театре, и с ним познакомимся мы и наши зрители. В прошлом сезоне мы читали сказки казанских авторов Олеси Феоктистовой, Венеры Новичковой, Бориса Вайнера, Наили Ахуновой», — говорится в сообщении.

Отправить работу можно на электронную почту tuz-press@kazan-tuz.ru. Сказка должна быть написана на русском языке (или переведена), автору необходимо указать свои контактные данные. Количество страниц не ограничено — принимаются работы любого объема.