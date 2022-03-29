Казанский ТЮЗ готовит спектакли нового поколения

Казанский ТЮЗ планирует разработать новые методы общения со зрителем. Изучение технологий и их внедрение в постановки ведется на базе Инжинирингового центра Казанского государственного института культуры.

«Наш главный режиссер Радион Букаев давно изучает современные технологии с точки зрения их интегрирования в спектакли. Мы понимаем, что сегодня гаджеты — неотъемлемая часть современной жизни, которая в большей степени используется подрастающим поколением. А театр, тем более юного зрителя, обязан говорить с ним на доступном и понятном ему языке», — рассказала директор ГБУ «Казанский Театр юного зрителя», кандидат педагогических наук Айгуль Горнышева.

По ее словам, уже сегодня театр активно сотрудничает с институтом культуры, который имеет в своем арсенале программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности. Уже в скором времени театр будет готов представить, пока фрагментарно, первые плоды проведенной работы.

«Используя современные технологии, театр выражает художественную мысль о том, как цифровизация повлияет на развитие человеческих отношений, взаимодействие разных видов искусств и на глобальное развитие театра. Мы сегодня тесно взаимодействуем со всеми творческими вузами и стали проектным офисом для всей России в этом вопросе, курируя 26 центров прототипирования», — подчеркнула ректор Казанского государственного института культуры, доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ Роза Ахмадиева.

По ее словам, в центре прототипирования института культуры ведется работа по внедрению цифровых технологий, включая VR-театр. К примеру, разрабатывается современный медиа-контент, который поможет продвигать творческие продукты, в том числе используя театральное искусство.