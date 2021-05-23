Казанский ТЮЗ адаптировал «Маленького принца» для зрителей с нарушениями слуха и зрения

Казанский ТЮЗ представит адаптированный спектакль «Маленький принц». Постановку сделали комфортной для просмотра для слабовидящих и слабослышащих зрителей, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль покажут казанцам 29 мая. «Маленький принц» стал шестой постановкой, адаптированной по проекту «Театр без границ». Его организатор — благотворительный фонд «День добрых дел».

Во время спектакля тифлокомментатор через наушники рассказывает зрителям обо всем происходящем на сцене — декорациях, эмоциях и действиях актеров. «Услышать» постановку зрителям с ограниченными возможностями здоровья помогают сурдопереводчики.

Начало постановки запланировано на 13.00.