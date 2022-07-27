Казанский тренер вратарей Дмитрий Ячанов перешел в фарм-клуб СКА

Воспитанник казанского хоккея, тренер вратарей Дмитрий Ячанов продолжит карьеру в системе питерского клуба СКА. О переходе Ячанова в клуб ВХЛ «СКА-Нева» официально не сообщалось, но фото и резюме Дмитрия значатся на клубном сайте питерского клуба.

50-летний Дмитрий Ячанов в последние годы работал вместе с другими чемпионами России 1998 года в рядах казанского «Ак Барса» Ильнуром Гизатуллиным и Михаилом Сарматиным.

За родной «Ак Барс» уроженец Дербышек Ячанов играл в 1990-2004 и 2008-2010 годах. Также Дмитрий защищал цвета питерского СКА. Именно в Санкт-Петербурге Ячанов проживает со своей семьей во втором браке.

Добавим, что спортивным директором в СКА работает Рафик Якубов, хорошо знакомый с Ячановым по игровой и тренерской карьере.

Тренировать вратарей Ячанов стал с 2015 года. В столичном ЦСКА трудился вместе со своим другом, спортивным директором клуба Алмазом Гарифуллиным, еще одним чемпионом России 1998 года. Затем были тольяттинская «Лада» и альметьевский «Нефтяник» в тренерских штабах Гизатуллина.