В культурном центре «Экият» праздничным концертом отметили 60-летие Казанского техникума народных художественных промыслов. В фойе мастера представили образцы изделий, изготавливаемых вручную и продолжающих традиции народных промыслов и декоративно-прикладного искусства: тюбетейки, вышивку, изделия из керамики и кожи, в том числе иллюстрированную книгу-альбом.

Сейчас в техникуме обучаются 343 человека, а всего с 1963 года учебное заведение выпустило около 12 тыс. мастеров по десяти специальностям. Это ювелиры, портные, художники, резчики и другие специалисты декоративно-прикладного искусства.

«Благодаря поддержке Раиса РТ [Рустама Минниханова] наш техникум оснащен самым современным оборудованием. Мы подготовили 90 чемпионов [соревнований профмастерства] в российском и мировом масштабе. Техникум играет огромную роль в сохранении декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: передавая знания будущим поколениям, мы достигли и будем достигать многого. Будем решать задачи для обеспечения квалифицированными кадрами Республики Татарстан», — сказала директор учебного заведения Раушания Саубанова.

Свою историю техникум ведет от профессионального училища №40, позже к нему был присоединен лицей №34, с 1992 года техникум стал готовить мастеров народных промыслов. В 2010 году начался этап модернизации техникума, он переехал в обновленное здание и получил современное оборудование благодаря грантам Правительства Республики Татарстан. В этот период техникум возглавила Раушания Саубанова. На базе техникума создан ресурсный центр.

Техникум участвует в профессиональных чемпионатах WorldSkills и «Абилимпикс» и признан ведущим в Поволжском регионе.

«Хочу поздравить техникум от имени министра культуры РТ. Уверена, что главные ваши свершения и ратные подвиги еще впереди. Сегодня в техникуме обучаются 343 человека, уверена, завтра мы узнаем о них много хорошего. Своим трудом они будут прославлять наше народное искусство, делать его достоянием всего мира. Спасибо педагогам за то, что сохраняете верность традициям и передаете их ученикам. Спасибо за то, что продолжаете движение „Абилимпикс“. На сегодняшний день техникум — настоящий бренд Республики Татарстан, который мы все с гордостью несем», — сказала в поздравительной речи и. о. министра культуры РТ Юлия Адгамова.

С юбилейной датой техникум также поздравили первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Олег Глебов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РТ Фарид Абдулганиев, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре и науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова и многие другие.

Благодарственное письмо в адрес техникума от имени Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева зачитала исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина. В послании политика отмечается, что техникум способствует развитию самобытной культуры Татарстана.

«Желаю вам и коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейшей творческой реализации проектов на благо республики и страны», — сказано в благодарственном письме.

Во время юбилейной церемонии многие сотрудники Казанского техникума народных промыслов были отмечены медалями «За доблестный труд», благодарностями Раиса РТ, нагрудными знаками за достижения в культуре, благодарственными письмами Министерства культуры РТ и Министерства образования и науки РТ, а также поощрениями других ведомств.