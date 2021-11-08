Казанский театр Камала 7 декабря представит спектакль на фестивале в Москве

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала 7 декабря представит в Москве спектакль «Я не вернусь» («Хуш авылым»). Об этом сообщили в Полномочном представительстве РТ в РФ.

Постановка 30-летнего режиссера из Набережных Челнов Айдара Заббарова станет частью программы V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры — 2021». Спектакль будет показан на татарском языке с синхронным переводом для русскоговорящих зрителей.

В основу сюжета легли фрагменты из интервью Заббарова с жителями маленьких татарских деревень, которые он собирал вместе с журналисткой Гульчачак Шайхутдиновой

Биеннале театрального искусства устроен таким образом, что в нечетные годы опытные мастера оценивают спектакли молодые режиссеров, а в четные признанных мастеров режиссуры оценивает новое поколение.

В этом году молодым талантам предстоит выступить перед профессионалами на сцене столичного театра имени Вахтангова. Билеты на спектакли можно приобрести на сайте мероприятия.

«В нашем спектакле неминуемо прозвучат размышления о татарах, родном языке, о Родине, наших корнях, о нашем прошлом, настоящем и будущем... Каким оно будет, если лишить нас татарской деревни — места силы, свободы и жажды жизни?!» — заметил Заббаров.

Помимо театра Камала, в конкурсе также примут участие театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Пскова, Петрозаводска, Новосибирска, Владимира и Москвы.