Казанский театр имени Качалова покажет премьеру «Гамлета» до конца 2023 года

Сегодня на пресс-завтраке в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова художественный руководитель — директор театра Александр Славутский рассказал о работе над постановкой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет».

В спектакле будут задействованы в основном молодые актеры. «Много людей, большая серьезная работа. Илья Славутский, Регина Габбазова владеют английским — они сверяются с оригиналом, поскольку в переводах хватает разночтений», — пояснил Славутский-старший.

На сегодня «пройден» первый акт, написан текст пролога и песни для актеров. Работу над премьерным спектаклем театр Качалова закончит, предположительно, до конца календарного года.