Казанский танцевальный коллектив «Акцент» взял Гран-при международного конкурса

Фото: Народный ансамбль современной хореографии «Акцент»

Народный ансамбль современной хореографии «Акцент» из Казани успешно выступил на Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Торнадо» в Нижнем Новгороде.

Девочки из группы «Витаминки» представили на суд жюри три разножанровые танцевальные композиции. В результате две из них – «Белая жемчужина Татарстана» в номинации «Народный стилизованный танец» и «Ледоход или как река освободилась» в номинации «Эстрадный танец» – стали лауреатами I степени. А номер «На Весновку. На Свистунью» взял Гран-при и денежный грант как абсолютный победитель конкурса среди трех хореографических блоков.

Фото: Народный ансамбль современной хореографии «Акцент»

Руководитель коллектива Алина Леваднева отметила представительный состав жюри и большое число конкурсантов. Конкуренцию казанским воспитанницам «Акцента» составили танцоры из Ижевска, Кирова, Перми, Воронежа, Москвы, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Минска и других городов.

«Долгая дорога в Нижний Новгород, добирались автобусом. Но оно того стоило. Нас прекрасно встретили, провели экскурсию для девочек, показали городские достопримечательности. Зал, зрители нас тепло приняли, овации не смолкали после каждого нашего выступления. И это несмотря на то, что мы из другого города. Получили очень много восторженных отзывов о наших номерах, костюмах», – поделилась впечатлениями с «Татар-информом» Леваднева.

По ее словам, зал и жюри особенно восторженно аплодировали «Белой жемчужине Татарстана». «Девочки передали красоту татарского танца. Реакция жюри на этот номер особенно впечатлила нас», – добавила она.

Ансамбль «Акцент» – многократный победитель и обладатель Гран-при различных танцевальных конкурсов и фестивалей, а также победитель проектов Международной академии хореографии CID UNESCO. Воспитанники студии и ансамбля занимаются на базе казанского Культурно-досугового комплекса имени Ленина в Авиастроительном районе. Всего в коллективе более 200 детей в возрасте от четырех до 18 лет.

Рабия Мамедова