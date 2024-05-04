Казанский танцевальный коллектив «Акцент» победил в международном конкурсе в Москве

Фото: ансамбль «Акцент»

Целую россыпь наград — кубков, медалей и дипломов — везет в Казань народный ансамбль современной хореографии «Акцент». Воспитанники казанского коллектива вместе с руководителями Светланой Мустафиной и Алиной Левадневой приняли участие в Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Единство России», «Величие России» и «Страна Побед».

Фестиваль проходил в Москве с 30 апреля по 4 мая при поддержке Госдумы РФ, Министерства культуры России и политической партии «Единая Россия».

Две танцевальные группы ансамбля — «Росток» и «Витаминки» — показывали номера в разных жанрах хореографического искусства (эстрадный танец, стилизованный народный танец), а также приняли участие в баттлах и гала-концерте фестиваля.

Фото: ансамбль «Акцент»

Жюри отметило профессионализм и мастерство юных казанцев. Ребята стали трижды лауреатами первой степени, трижды лауреатами второй степени и дважды лауреатами третьей степени.

Руководители «Акцента» удостоены высшей награды экспертной комиссии в области хореографии, а также дипломов Государственной думы Федерального собрания РФ, Министерства культуры РФ и Министерства образования РФ.

«Наши малыши — дети 8-10 лет — впервые участвовали в таком серьезном конкурсе. Это был их первый опыт выступления на большой сцене в Москве. И они отлично справились. Достойно представили Казань», — поделилась с журналистом «Татар-информа» Алина Леваднева.

В Международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Единство России», «Величие России» и «Страна Побед» приняли участие более 2 тыс. участников, свыше 80 коллективов со всей страны.

Ансамбль «Акцент» — многократный победитель и обладатель Гран-при различных танцевальных конкурсов и фестивалей, а также победитель проектов Международной академии хореографии CID UNESCO. В этом году 15-летие отмечает детская студия при ансамбле. Воспитанники студии и ансамбля занимаются на базе казанского Культурно-досугового комплекса имени Ленина в Авиастроительном районе. Всего в коллективе более 200 детей от 4-18 лет.