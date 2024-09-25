Казанский священник высказался против отмены изучения теории Дарвина в школах

Александр Ермолин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Председатель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин высказался против отмены изучения теории Дарвина в школах.

«С советских времен жив стереотип о якобы конфликте религии и науки. Теория Дарвина часто приводилась пропагандистами атеизма как нечто явно и ярко противостоящее идее творения мира Богом. Я еще застал советские учебники по биологии, в которых эта теория превозносилась как истина в последней инстанции, как самый точный аргумент, что Бога якобы нет», – рассказал «Татар-информу» отец Александр.

По его словам, натуралист Чарльз Дарвин был не только верующим христианином, но и никогда не пытался противопоставить свою теорию идее Божественного сотворения мира.

«К сожалению, антирелигиозные пропагандисты попытались позиционировать ее именно таким образом. Мешает ли теория Дарвина верить в Бога? Глубоко убежден, что нет. Великий ученый Михаил Ломоносов говорил, что Библия описывает не то, как устроены небеса, а то, как туда попасть, как войти в Царство Божие. Поэтому не нужно искать в Библии указаний на то, как именно Бог создал мир, какие были геологические эпохи и тому подобное. Равно как и странно в учебниках по физике или биологии искать мировоззренческие установки», – отметил отец Александр.

Священнослужитель считает, что любой учащийся должен знать разные теории: будь то теории происхождения мира или различные точки зрения на историю, литературу и культуру.

«Когда школьнику по умолчанию говорят, что религиозная концепция творения мира изначально ущербна, то это неправильно. По сути, это лишает человека какого-то элемента свободы выбора», – добавил он.

Отец Александр отметил, что следил за активными обсуждениями данной инициативы в средствах массовой информации и был поражен броским заголовком одного известного журналиста, утверждающим, что будто бы в Церкви произошел раскол по этому вопросу.

«Тут только остается пожелать учить матчасть. В Церкви есть вопросы, которые имеют догматическую принципиальность, например, догмат о Святой Троице, а есть сферы, в которых могут быть частные мнения. Не сомневаясь в том, что Бог создал мир, что является догматом, мы вполне допускаем широкую дискуссию о том, как именно это было сделано. Поэтому хотелось бы, чтобы даже известные журналисты учили матчасть, а не „хайповали” на теме православия», – заключил он.

Отменить изучение теории Дарвина в школах предложил помощник председателя Правительства РФ и экс-премьера Чечни Муслим Хучиев. По его словам, эта теория эволюции противоречит религиозным догматам о Божественном сотворении человека. Его поддержал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он считает, что теория Дарвина может ввести детей в заблуждение. По словам священнослужителя, теория эволюции «изначально безнравственна», так как не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, а также не дает ответа на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ.