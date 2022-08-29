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Происшествия
29 августа 2022  10:10
Елена Саляхова

Казанский священник уехал добровольцем на Украину

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Настоятель храма в Куюках иерей Виталий Беляев отправился добровольцем в зону спецоперации на Украину. Информация об этом появилась в местных соцсетях.

Отец Виталий участвовал в боевых действий в Чечне и Сирии. Сейчас в составе волонтерской роты он находится в Харьковской области в городе Изюм.

Священник помогает местным жителям получить гуманитарные наборы, оказывает духовно-психологическую помощь. Беляев считает, что поддержка местным жителям сейчас необходима как никогда раньше.

#спецоперация на Украине #волонтер
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