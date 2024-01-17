Казанский священник напомнил, что окунание в Крещенскую купель не очищает от грехов

Александр Ермолин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Окунаться в крещенскую купель – вовсе не обязательный обряд. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о мерах безопасности при купании во время праздника Крещения Господня рассказал настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Купание на Крещение – это все-таки народная традиция, а не церковная. У нас есть церковный устав, который прописывает посты, Богослужения, там есть пункты про все аспекты церковной жизни. В нем вообще ничего не говорится о том, как надо купаться. Мне кажется, что авторам церковного устава, тем сподвижникам, которые жили в Афоне, Палестине, то есть в теплых краях, не приходило в голову, что на Крещение нужно купаться. Они не прописали этот момент и не прописали как нужно окунаться – с полным погружением или частичным. Поэтому если в МЧС советуют погружаться не полностью, потому что так безопаснее, я бы посоветовал прислушаться именно к их словам», – отметил иерей.

Священник подчеркнул – окунание в ледяную воду не избавляет от грехов, не снимает порчу и сглаз.

«Попробую объяснить, кому можно окунаться, а кому нет. Если человек живет церковной жизнью, если он соблюдал рождественский пост, если он соблюдал пост крещенского сочельника, 18 января, если он был на Богослужении, исповедался и причастился, если он имеет определенное здоровье, почему бы ему не окунуться? Но нужно это делать с пониманием. Окунаться нельзя тем, кто ищет во всем этом прощение грехов, пытается избавиться от порчи и сглаза. Замечу сразу, что в Православии нет таких понятий, как сглаз и порча. И нельзя окунаться тем, кто превращает это в забавное действие, делает это ради видео в социальных сетях», – считает иерей.