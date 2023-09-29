Казанский судья получил новую должность в Херсонском областном суде

Накануне в торжественной обстановке коллектив Вахитовского районного суда поздравил судью Айрата Галлямова с назначением на должность судьи Херсонского областного суда.

Как указано на сайте суда, 27 сентября Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении Галлямова на должность судьи Херсонского областного суда.

Айрат Галлямов в 1993 году окончил юридический факультет КГУ им.В.И.Ульянова-Ленина. С октября 1993 года по декабрь 2012 года работал в органах прокуратуры, после чего был назначен судьей Вахитовского районного суда Казани.