Казанский ступор и эмоции «Салавата». Почему «Ак Барс» развалился после Матча звезд КХЛ

Аккурат перед последним «Зеленым дерби» сезона «Салават Юлаев» и «Ак Барс» вынули свои козыри – вернули в состав Ливо и Петана. Но если первый тут же принялся за дело, то второй вкатывается постепенно. Да и в целом игра казанской команды куда-то пропала после перерыва на Матч всех звезд. «ТИ-Спорт» размышляет, что происходит с «Ак Барсом».





Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

«Зеленое дерби» разочаровывает

Сложно назвать это новой мыслью, но к окончанию «зеленой» серии из шести игр снова напрашивается один простой вывод – дерби действительно девальвируется.

Достаточно сравнить, как это было еще каких-то три-четыре года назад и как происходит сейчас. Раньше оба клуба принимались «наваливать» контента с обеих сторон задолго до противостояния на льду. «Обмен любезностями» в соцсетях, где пресс-службы команд старались укусить другую сторону побольнее (но в рамках дружеского соревнования), стали неотъемлемой частью этого представления. Недаром в какой-то момент «зеленые дерби» стали называть главным шоу Континентальной лиги. Специальные комплекты формы, в которых команды играют только друг с другом, свой логотип «Зеленого дерби», особое внимание со стороны прессы и телевидения…

Нынче же от этого остались только те самые лимитированные джерси на игроках. По федеральному спортивному телевидению показывать это действо не стали. И как показал лед – не прогадали.

Первый период вчерашнего поединка можно смело отнести к тем, что лучше смотреть на трибунах, чтобы прочувствовать нерв и слышать каждую стычку, но точно не лицезреть по телекартинке. Так много было борьбы, нервов и старания. А вот голевые моменты и творчество практически отсутствовали.

Лишь в середине игры Артем Набиев несколько взбодрил своей шайбой вязкую, пусть и скоростную игру. Удивительно, кстати, но это уже третья шайба 19-летнего форварда «Салавата» в ворота «Ак Барса» в его дебютный сезон. Учитывая, что всего на его счету их пять, – что за зуб точит молодой хоккеист на казанскую команду, непонятно. С «Ак Барсом» его судьба никогда не сводила.

По-настоящему казанцы проснулись лишь к концовке второго периода. Тогда же пошли и первые эмоции, отличающие дерби от рядовых игр, когда по окончании второго периода Дмитрий Яшкин на правах капитана остался на льду поспорить с судьями, а «Уфа-Арена» мощно его заулюлюкала.

Фото: ak-bars.ru

Да, к концовке игры команды наконец растряслись и отбросили эту вязкую игру в перетягивание каната. Но в общем и целом игра запомнится скорее как силовая, до первой ошибки – «зеленый» праздник, за который так любят татаро-башкирское дерби, на этот раз вышел скромным.

Закончили же «зеленую» серию регулярки паритетом – по три победы на каждого.

Ливо > Петан: Джошуа – безоговорочный победитель битвы камбэков

Пожалуй, нет более подходящего момента, чтобы вернуться на лед после восстановления, чем последнее, шестое «Зеленое дерби» регулярного чемпионата.

Так получилось, что обе команды выстрелили мощнейшими камбэками именно ко вчерашней игре. То ли тренерский штаб «барсов», то ли сам игрок будто намеренно подгадали с моментом эпичного возвращения, но Ник Петан ворвался в «прогревочное» информационное пространство перед дерби ровно за час до игры. Причем вернулся сразу же в первую тройку – к Кириллу Семенову и Дмитрию Яшкину.

Со своей стороны оглушили новостью своих болельщиков и уфимцы. В составе не менее внезапно оказался лучший снайпер команды (и лиги в целом) Джошуа Ливо. Вот уж кто действительно был кстати, особенно после невзрачного поражения от «Куньлуня» во вторник. Лишь две шайбы в ворота одного из аутсайдеров лиги толсто намекали, что «Салавату» стало не хватать креатива в атаке.

В общем, своими козырями вчера воспользовались как Анвар Гатиятулин, так и Виктор Козлов, отмечавший в день матча свое 50-летие (и, отметим, его команда постаралась не испортить круглую дату).

Разница лишь в том, что уфимский лидер влетел в этот матч с двух ног. Он тут же принялся брать игру на себя, не боялся действовать самостоятельно. В отдельных эпизодах классно накручивал по два защитника и продолжал наносить броски даже когда соперники догоняли и «вязали» руки. Во втором периоде Ливо вновь объехал половину казанской команды, красиво убрал двоих и дважды бросил – Тимур Билялов успел переместиться.

Больше всего Джошуа отметился в этом матче феноменальным чтением игры «Ак Барса». Он периодически вовремя выскакивал еще до передачи, точно зная, куда пойдет шайба, перехватывал ее и убегал на встречу с вратарем. Ну а его шайба в пустые ворота в концовке встречи – логичный исход. Вознаграждение за огромное количество созданных моментов.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Канадец провел на льду не так уж много – всего 12:29, за которые успел нанести пять бросков по воротам, совершить четыре перехвата и нараздавать передач партнерам.

Что касается казанского возвращенца, то здесь все несколько прозаичнее. Петан отметился двумя бросками по воротам, одним выигранным вбрасыванием и одним заблокированным броском.

Да и без всякой статистики было видно невооруженным глазом, кто вернулся успешнее. Впрочем, нельзя отбрасывать и тот факт, что казанский канадец отсутствовал около месяца, в то время как Ливо восстанавливался от удара Марченко в прошлом дерби чуть больше двух недель.

Что происходит с «Ак Барсом» после перерыва на Матч звезд?

Да что там говорить о бедном Николасе, который только-только вышел на лед, если атакующая линия «Ак Барса» после небольшого перерыва на Матч всех звезд в целом скорее удручает.

Когда чемпионат КХЛ остановился на четырехдневную паузу для звездного уикенда, некоторые подсвечивали одну крамольную мысль: «Ак Барс» - единственная команда, которой этот перерыв точно ни к селу, ни к городу. Победная серия достигла пяти игр, были уверенно вынесены топ-соперники из СКА (8:3) и «Автомобилиста» (4:1). Но стоило приостановиться, как тут же все быстро разладилось.

Фото: ak-bars.ru

Вот уже вторую игру подряд нападающие «Ак Барса» действуют вразнобой. За два матча - всего одна заброшенная шайба. Тот же новичок Эрик О’Делл вновь провел «холостую» встречу, отметившись лишь несколькими бросками и странной стычкой с 20-летним Цулыгиным, который явно отпор дать не мог.

Но еще больше гнетет тот факт, что у казанцев уже восемь пропущенных шайб за две игры после перерыва.

Почему игра «Ак Барса» так быстро и легко разваливается из-за небольших временных простоев – вопрос к тренерскому штабу. Куда деваются идеи для атаки и что со стабильностью? Ведь в том же розыгрыше Кубка Гагарина перерывы между сериями могут длиться и вовсе неделю. Значит, там болельщикам тоже ждать беды?