Казанский студент перевел 300 тысяч рублей мошенникам в надежде купить криптовалюту

Студент одного из университетов Казани в одном из мессенджеров увидел заманчивое предложение о продаже криптовалюты. Он написал администратору группы и перевел 300 тысяч рублей на указанный счет, чтобы купить криптовалюту.

Однако спустя время покупка так и не поступила на его кошелек. Тогда молодой человек обнаружил, что его удалили из группы в мессенджере, а все переписки оказались стерты. Студент обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Стражи порядка в данный момент ищут аферистов.

УМВД России по Казани напоминает, что ни в коем случае не следует перечислять деньги на неизвестные счета. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомцев и сомнительных лиц. Если вы стали жертвой преступления – немедленно сообщите в полицию по телефонам 02 или 112.