Представительница РТ взяла бронзу чемпионата России по пулевой стрельбе в Казани

Представительница Татарстана Наталья Евдокимова стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба республиканской федерации.

Соревнования проходят в комплексе пулевой стрельбы «Динамо» в поселке Мирный.

Сегодня Наталья Евдокимова поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета в упражнении «пневматический пистолет, 60 выстрелов».

По итогам квалификации воспитанница тренера Игоря Куртукова набрала 571 очко, в финале — 244,1 очка.