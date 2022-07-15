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Спорт
15 июля 2022  23:04
Cергей Гаврилов

Представительница РТ взяла бронзу чемпионата России по пулевой стрельбе в Казани

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Представительница Татарстана Наталья Евдокимова стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба республиканской федерации. 

Соревнования проходят в комплексе пулевой стрельбы «Динамо» в поселке Мирный. 
Сегодня Наталья Евдокимова поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета в упражнении «пневматический пистолет, 60 выстрелов».
По итогам квалификации воспитанница тренера Игоря Куртукова набрала 571 очко, в финале — 244,1 очка.

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