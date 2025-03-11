Казанский стилист Давыдова посоветовала топ образов на весну - 2025

Этой весной казанский стилист Лилия Давыдова советует образ в городском минимализме. То есть, в тренде одевать классический тренч или жакет с четкими линиями, надетые на белую рубашку или трикотажный топ наверх и брюки палаццо или юбку миди на низ. К такому образу можно добавить шарф-платочек и сумку шоппер, цитируют эксперта «Казанские ведомости».

Вариант №2: куртка из замши, блуза с этническим принтом или вязаный кардиган ручной работы, юбка макси струящаяся или джинсы клеш. На ноги можно надеть босоножки на плоской подошве или сапоги казаки, а на голову – шляпу. В качестве деталей образа используйте многослойные украшения и сумку с бахромой.

Если вы любите романтический стиль, то можно надеть кардиган крупной вязки, блузу с рюшами или воротником, юбку-карандаш или платье в цветочном принте. Образ прекрасно дополнят туфли-лодочки, балетки или ботильоны на устойчивом каблуке, шейный платок, брошь, перчатки из тонкой кожи.

Также актуальными будут платья-рубашки из денима, платья с цветочным принтом, платья-комбинации из шелка, атласа, платья с асимметричным кроем и объемными рукавами. Лучше выбирать платья из качественных материалов, которые хорошо сидят и комфортные в носке.