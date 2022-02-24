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Культура
24 февраля 2022  10:44

Казанский спектакль «Свет далекой звезды» будет показан в районах республики

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В конце прошлого года в стенах Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялась премьера спектакля «Свет далекой звезды» по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы, лауреата Государственной премии РТ имени Тукая Хасана Туфана. Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин.

Теперь труппа театра посетит районы с новой художественной работой, чтобы показать жителям Татарстана притчу, со всеми присущему этому жанру особенностями: метафоричность, иносказательность, поэтика и пафос повествования. 

«Мы покажем жизненный путь нашего великого поэта, через который будут раскрыты история татарского народа и нашей страны в период репрессий», – рассказала исполнительный директор Арт-резиденции и фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Наталья Смирнова. 

24 февраля постановка будет представлена жителям Буинского муниципального района, а 28 февраля – Мамадышского района. В марте запланированы показы в Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и Аксубаевском районах. 

Все показы будут доступны по «Пушкинской карте».

#спектакль
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