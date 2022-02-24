Казанский спектакль «Свет далекой звезды» будет показан в районах республики

В конце прошлого года в стенах Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялась премьера спектакля «Свет далекой звезды» по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы, лауреата Государственной премии РТ имени Тукая Хасана Туфана. Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин.

Теперь труппа театра посетит районы с новой художественной работой, чтобы показать жителям Татарстана притчу, со всеми присущему этому жанру особенностями: метафоричность, иносказательность, поэтика и пафос повествования.

«Мы покажем жизненный путь нашего великого поэта, через который будут раскрыты история татарского народа и нашей страны в период репрессий», – рассказала исполнительный директор Арт-резиденции и фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Наталья Смирнова.

24 февраля постановка будет представлена жителям Буинского муниципального района, а 28 февраля – Мамадышского района. В марте запланированы показы в Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и Аксубаевском районах.

Все показы будут доступны по «Пушкинской карте».