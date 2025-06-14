Казанский спецотряд «Барс» получил вымпел директора Росгвардии

генерал-полковник Олег Плохой

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Замглавы Росгвардии, генерал-полковник Олег Плохой вручил вымпел директора ведомства казанскому отряду спецназначения «Барс» Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии. Воинская часть получила официальный символ за мужество и доблесть при выполнении служебных задач.

Также Олег Плохой вручил погоны «генерал-майора полиции» начальнику Управления Росгвардии по Самарской области полковнику полиции Евгению Панкову и наградил отличившихся военнослужащих.

«В этих непростых условиях вам удается эффективно, грамотно, образцово выполнять воинский долг, проявлять стальную волю, несгибаемый дух и отточенный профессионализм. В каждом из вас воплощается сила и гордость Росгвардии. Вы – те, кто в любой момент готовы встать на защиту Родины и выполнить самую сложную и опасную задачу», – отметил генерал-полковник.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В церемонии приняли участие командующий Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Сергей Просяник и Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Гости также осмотрели экспозицию, на которой были представлены различные виды беспилотных летательных аппаратов и стрелкового вооружения.

По завершении мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу военнослужащим, погибшим при выполнении воинского долга.