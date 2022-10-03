Казанский специальный моторизованный полк Росгвардии отметил 56-ю годовщину основания

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В Казани специальный моторизованный полк Росгвардии отметил 56-ю годовщину со дня основания, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Поздравить росгвардейцев с очередной годовщиной приехал заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Татарстан полковник Сергей Якушев.

Он отметил, что день образования воинской части — это одно из наиболее важных событий для любого военнослужащего.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Воинская часть — это не просто место, где вы находитесь. Здесь вы выполняете свой воинский долг, отдаете часть себя. В Казани личный состав полка Росгвардии выполняет реальные задачи — несет службу на по охране общественного порядка улицах города, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности. Служите гордо и с честью. Удачи вам и крепкого здоровья», — поздравил военнослужащих части полковник Сергей Якушев.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Уже более 50 лет воинская часть достойно выполняет задачи по обеспечению безопасности жителей республики. Только с начала года росгвардейцами были задержаны за преступления 8 человек, еще более 200 – за различные административные правонарушения. Кроме того, военнослужащие взвода обеспечивают порядок в акваториях Волги и Камы – ими были изъяты порядка 50 орудий незаконного лова рыбы и 6 плавсредств.

Во время торжественного мероприятия отличившимся росгврадейцам вручили ведомственные награды.

