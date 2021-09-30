Казанский специальный моторизованный полк Росгвардии отметил 55-летие со дня основания

В казанском специальном моторизованном полку Приволжского округа ВНГ России прошли торжественные мероприятия по случаю 55-й годовщины со дня образования воинской части и Дня специальных моторизованных воинских частей войск национальной гвардии России.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

С 55-летием личный состав полка и ветеранов части поздравили командующий Приволжским округом войск нацгвардии РФ Александр Порядин, начальник Управления Росгвардии по Татарстану Рустем Гумеров, замначальника полиции УМВД России по Казани Сергей Чанкин, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов и бывший командир воинской части Анатолий Завгороднев, а также ветераны подразделения.

«Воинская часть вот уже 55 лет выполняет задачи по обеспечению безопасности граждан на территории Приволжского федерального округа, Республики Татарстан и города Казани. Личный состав с достоинством и честью выполнял поставленные задачи и на территории Северо-Кавказского региона, других субъектов Российской Федерации. За достигнутые результаты, эффективность применения сил и средств в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности многие военнослужащие отмечены государственными и ведомственными наградами. От себя лично и от членов Военного совета округа горячо и сердечно поздравляю вас с праздником. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Спасибо за службу», – пожелал юбилярам генерал-полковник Александр Порядин.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Спецмоторизованные воинские части были образованы в 1966 году для усиления борьбы с преступностью. Одним из первых был сформирован казанский специальный моторизованный батальон милиции МООП СССР.

В те времена батальон обеспечивал охрану общественного порядка в Бауманском, Советском и Приволжском районах города, а также на массовых мероприятиях и выполнял внезапно возникшие задачи в соседних республиках и областях.

С тех пор спецмоторизованный полк не раз выполнял служебно-боевые задачи на территории Татарстана и до сих пор продолжает принимать участие в охране общественного порядка как в Казани, так и по всей республике.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Во время мероприятия отличившиеся военнослужащие были награждены медалями, почетными грамотами, знаками отличия и ценными подарками. В завершение праздника выступил военный оркестр казанского полка Росгвардии под управлением заслуженного артиста РТ майора Вадима Кравчука.