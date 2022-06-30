Казанский Спасо-Преображенский собор поставлен на кадастровый учет

Остатки Спасо-Преображенского собора Спасо-Преображенного монастыря, построенного в XVI веке, поставлены на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

Исторический объект расположен в юго-западной части музея-заповедника «Казанский Кремль», а его общая площадь превышает тысячу квадратных метров.

На сегодняшний день из монастырских построек сохранились архитектурно-археологические фрагменты Спасо-Преображенского собора, церковь Николы Ратного, Братский корпус и Пещерка Спасо-Преображенского монастыря.

По данным Росреестра Татарстана, сейчас в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о почти тысяче территорий, на которых расположены объекты культурного наследия. Это 151 объект федерального значения, 594 регионального и 241 муниципального. Таким образом, всего в Татарстане насчитывается почти 1,1 тыс. объектов культурного наследия.

«В Татарстане продолжается масштабная работа по внесению в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия и их территорий. На сегодняшний день в реестр недвижимости уже внесены порядка 90% таких территорий», — отметил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

«Внесение полных и достоверных сведений позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия и избежать нелегитимных ситуаций, связанных со строительством объектов недвижимости на территориях, имеющих особый режим использования», — объяснил он необходимость этой процедуры.