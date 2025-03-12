Казанский «Сокол» сыграет с «Крыльями Советов» в контрольном матче

Фото: социальные сети "Сокола"

Пресс-служба казанского «Сокола» в своем телеграм-канале объявила соперников на контрольные матчи.

Команда Евгения Варламова проведет две игры. Первую – «Крыльями Советов-2» 15 марта в 14:20 по мск. Второй же матч состоится 22 марта в 15:00 по мск против основной команды «Крыльев».

Напомним, «Сокол» выступает во Втором дивизионе Б (группа 4). Новый сезон первенства начнется 12 апреля.

Ранее стали известны соперники казанской команды. В их числе «Амкар», «Акроном-2», «Волна», барнаульское «Динамо», «КДВ», «Крылья-Советов-2», «Носта», «Оренбург-2», «Урал-2», «Уралец-ТС», «Химик», «Челябинск-2».