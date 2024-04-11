Казанский «Сокол» проведет профессиональный сезон на стадионе «Трудовые резервы»

Домашней ареной первого казанского частного профессионального футбольного клуба «Сокол» станет стадион «Трудовые резервы». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил спортивный директор команды Ильяс Минневалиев.

«Центральный сейчас на реконструкции, в Казани остаются два стадиона, готовые принимать матчи второй лиги и выше. Это "Трудовые резервы" и "Ак барс арена". У нас прекрасные взаимоотношения с администрацией "Трудовых резервов". Стадион прекрасный, мы будем проводить игры именно там», – сообщил спикер.

Напомним, что казанская команда «Сокол» в этом сезоне прошла аккредитацию для участия в LEON – Второй лиге Б. Руководство обещает делать акцент на воспитанниках татарстанского футбола.