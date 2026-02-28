Казанский школьник завоевал серебро международной олимпиады по математике

Ученик лицея-интерната № 2 Казани Максим Большаков стал обладателем серебряной медали на 17-й Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Турнир, проходивший в Бухаресте с 23 по 28 февраля, объединил сильнейших юных математиков со всего мира. Российская сборная выступала в дистанционном формате на площадке Образовательного центра «Сириус». В состав команды вошли также Дмитрий Гришко (Москва), Роман Кравченко (Санкт-Петербург) и Андрей Шишко (Москва).

По итогам соревнований российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали. Золото взяли Роман Кравченко и Дмитрий Гришко, серебро — Максим Большаков и Андрей Шишко. В индивидуальном зачете участники выступали от своих стран, однако по сумме трех лучших результатов российская команда набрала 85 баллов, опередив сборную Китая на один балл и заняв первое место в неофициальном командном зачете.

В ведомстве отметили, что успех Максима — результат ежедневного труда, настойчивости, характера и внутренней дисциплины. Олимпиада стала важным этапом в подготовке к главному старту — Международной математической олимпиаде (IMO).

Romanian Master of Mathematics проводится в Бухаресте ежегодно с 2008 года. В 2025 году российские школьники также завоевали две золотые и две серебряные медали.

Участие сборной России в международных интеллектуальных соревнованиях соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети» и направлено на поддержку талантливых школьников в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».