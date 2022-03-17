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Технологии
17 марта 2022  20:45

Казанский школьник стал одним из лучших на Национальной технологической олимпиаде

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Школьник Артур Лукьянов из Казани стал призером Национальной технологической олимпиады по профилю «Информационная безопасность».

Соревнования впервые проходили на базе Национального киберполигона — высокотехнологичной платформы, созданной «Ростелекомом» в рамках программы «Цифровая экономика» и предназначенной для тренировки практических навыков по защите от актуальных киберугроз. Задачи для соревнований разрабатывали специалисты компании «Ростелеком-Солар» и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Заявки по всем направлениям инженерной деятельности подали более 94 тысяч школьников из 85 регионов России и зарубежных стран. Профиль «Информационная безопасность» самый популярный среди школьников: на него подано 7317 заявок, в том числе 81 из Татарстана (42 из Казани).

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