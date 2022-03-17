Казанский школьник стал одним из лучших на Национальной технологической олимпиаде
Школьник Артур Лукьянов из Казани стал призером Национальной технологической олимпиады по профилю «Информационная безопасность».
Соревнования впервые проходили на базе Национального киберполигона — высокотехнологичной платформы, созданной «Ростелекомом» в рамках программы «Цифровая экономика» и предназначенной для тренировки практических навыков по защите от актуальных киберугроз. Задачи для соревнований разрабатывали специалисты компании «Ростелеком-Солар» и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Заявки по всем направлениям инженерной деятельности подали более 94 тысяч школьников из 85 регионов России и зарубежных стран. Профиль «Информационная безопасность» самый популярный среди школьников: на него подано 7317 заявок, в том числе 81 из Татарстана (42 из Казани).