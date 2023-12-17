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Казанский школьник придумал устройство для лечения косоглазия
Ученик казанского IT-лицея Глеб Смородинов придумал устройство для лечения косоглазия, которое оказалось отмечено в рамках премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Прибор вошел в топ-30 лучших разработок и победил в номинации «Импакт-проект» премии ВОИР, его создатель получил патент на свое изобретение.
Аппарат предназначен для автоматизации лечения косоглазия по методу профессора Алексея Поспелова. С его помощью пациент может тренироваться, поочередно засвечивая глаза вспышкой при любых световых условиях.
Придумать устройство Смородинов решил, желая помочь сестре, страдающей косоглазием. «<…> планирую пройти медицинскую сертификацию, после чего запустить прибор в массовое производство», — поделился ученик планами на будущее, добавив, что хочет помочь как можно большему количеству людей.
По информации Управления образования исполкома Казани, всего в оргкомитет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов поступило 722 заявки. Региональный отбор прошли 224 разработки из 36 субъектов Федерации.
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