Казанский «Синтез» отправился в Черногорию на первый этап квалификации Лиги чемпионов

Игроки казанского ватерпольного клуба «Синтез» отправились в Черногорию на первый квалификационный раунд Лиги чемпионов LEN. Игры пройдут в городе Подгорица с 22 по 26 сентября.

«На кону — четыре путевки в следующий раунд соревнований», — сообщается на сайте клуба.

В первом раунде квалификации казанцы сыграют в группе «Б». Так, завтра «Синтез» будет выступать против греческого клуба «Аполлон» из Смирниса. Также соперниками казанской команды станут «Энка» (Стамбул, Турция), ОСК (Будапешт, Венгрия), «Ядран» (Херцог-Нови, Черногория), «Ядран» (Сплит, Хорватия), «ЕЛК» (Зайбош, Литва).

Матчи пройдут при строгом соблюдении антиковидного регламента Европейской лиги водных видов спорта, согласно которому участникам соревнований запрещено будет выходить на прогулки по городу и общаться с коллегами из других стран.