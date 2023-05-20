Казанский «Рубин» вернулся в Российскую Премьер-лигу

«Рубин» в Калининграде обыграл «Балтику» (1:0) в матче 32-го тура Первой лиги по футболу.

Эта победа позволила казанцам гарантировать себе возвращение в Российскую Премьер-лигу. Ранее выход в РПЛ обеспечила «Балтика», которая воспользовалась осечкой «Алании».

Таким образом, за два тура до окончания сезона Первой лиги официально стали известны две команды, вышедшие в Премьер-лигу.

Кроме того, после этой победы казанцы под руководством Рашида Рахимова опередили «Балтику» в турнирной таблице на 1 балл (63 против 62) и впервые в сезоне вышли на первое место в Первой лиге. До конца чемпионата осталось два матча.

«Балтика» (Калининград) – «Рубин» (Казань) 0:1 (0:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 45, Апшацев

Следующий матч «Рубин» проведет 27-го мая в Казани против махачкалинского «Динамо».