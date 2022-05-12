Казанский «Рубин» проиграл 2 матча подряд и опустился в зону вылета РПЛ

ФК«Рубин» проиграл 2 последних матча в чемпионате российской Премьер-лиги, чем существенно осложнил себе задачу сохранения прописки в элите, сообщает BetON. Впрочем, спортивная аналитика говорит о том, что у казанцев есть все шансы избежать переходных матчей – в концовке чемпионата им предстоит сыграть с двумя аутсайдерами лиги. В этих встречах подопечные Слуцкого вправе рассчитывать на очки. Расскажем о последних результатах «Рубина» и предстоящих играх команды.

Как «Рубин» играет в концовке сезона 2021/2022?

Финишная прямая чемпионата «Рубину» не удается. С середины марта по середину апреля казанцы выдали неудачную полосу – проиграли 5 матчей из 6-и и откатились в зону вылета с середины таблицы. Прервать затяжную серию без побед удалось лишь 24 апреля, когда дома команда обыграла «Арсенал» 1:0. Развить успех не удалось, снова проиграли 2 матча, причем не забили ни разу и отметились провальным результатом – 0:6 дома от «Сочи» и 0:1 в гостях от «Локомотива».

Почему резко ухудшились результаты?

Во многом существенный спад «Рубина» во второй половине сезона вызван отъездом ведущих игроков. В частности, после ухода мозга команды Хвичи Кварацхелия команда испытывает большие сложности при игре в атаке – часто уходит с поля без забитых мячей и редко отличается более одного раза за матч. Также «Рубин» пропускает непривычно много для себя – 51 мяч (больше только у замыкающего таблицу «Арсенала»). В прежние годы казанцы славились надежной обороной. Во многом ухудшению игры в обороне поспособствовал уход Уремовича, Дрейера и Хвана. Эти игроки центра поля и обороны также были лидерами.

Каковы шансы на сохранение прописки в элите?

В заключительных матчах чемпионата России 2021/2022 «Рубин» сыграет с «Уралом» на выезде и «Уфой» дома. Команды занимают 14 и 15 место в таблице соответственно. Есть отличный шанс в битве с не хватающими звезд с неба аутсайдерами отстоять право играть в РПЛ на будущий сезон.