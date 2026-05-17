17 мая 2026 17:12

Казанский «Рубин» объявил состав на матч против «Пари НН»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в столице Татарстана пройдет матч 30-го тура РПЛ. Казанский «Рубин» на «Ак Барс Арене» принимает «Пари НН».

За час до матча объявлен стартовый состав казанцев:Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Руслан Безруков, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Никита Лобов, Игнасио Сааведра, Велдин Ходжа, Мирлинд Даку, Жак Сиве.

Главный тренер «Рубина» – Франк Артига.

Матч «Рубина» и «Пари НН» сегодня в 18-00.

Добавим, что все матчи тура проходят в одно время.

