Казанский «Рубин» объявил о старте продаж абонементов на сезон в Первой лиге

Стартовали продажи абонементов на новый сезон «Рубина», который команда Леонида Слуцкого проведет в Первой лиге. Напомним, казанский клуб по итогам прошлого сезона занял 15-е место в таблице РПЛ.

Пресс-служба клуба сообщает, что в связи с вылетом в «Первый дивизион» цены на все абонементы были снижены, а все покупатели получат подарок в виде лимитированной коллекции футболок.

Также отмечается, что первые 65 обладателей абонементов получат подарки от игроков и тренеров команды.

Приобрести абонементы на сезон можно на официальном сайте «Рубина» и в кассах «Ак Барс Арены».