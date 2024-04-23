Казанский режиссер снимает документальный фильм о татарах в Лисичанске

В Лисичанске начались сьемки документального фильма «Назначение». Известный режиссер из Казани Алексей Барыкин покажет зрителю подлинные события, рассказывающие о людях, участвующих в восстановлении новой российской территории.

Один из главных героев фильма – вице-премьер Татарстана Евгений Варакин и его история назначения на должность главного куратора Лисичанска от шефа-региона. Также в съемках принимают участие рабочие из Казани, местные священнослужители, население и руководство города.

Фото: © «Татар-информ»

Съемки документального кино будут проходить в ЛНР и Казани. Это будет четвертый фильм Алексея Барыкина, рассказывающий о российском Лисичанске и его людях. Ранее режиссер приступил к съемкам фильма – «Кормильцы», «Казань Лисичанск» и «Голоса из колыбели».

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого