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Казанский режиссер снимает документальный фильм о татарах в Лисичанске
В Лисичанске начались сьемки документального фильма «Назначение». Известный режиссер из Казани Алексей Барыкин покажет зрителю подлинные события, рассказывающие о людях, участвующих в восстановлении новой российской территории.
Один из главных героев фильма – вице-премьер Татарстана Евгений Варакин и его история назначения на должность главного куратора Лисичанска от шефа-региона. Также в съемках принимают участие рабочие из Казани, местные священнослужители, население и руководство города.
Съемки документального кино будут проходить в ЛНР и Казани. Это будет четвертый фильм Алексея Барыкина, рассказывающий о российском Лисичанске и его людях. Ранее режиссер приступил к съемкам фильма – «Кормильцы», «Казань Лисичанск» и «Голоса из колыбели».
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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