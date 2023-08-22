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Общество 22 августа 2023 09:51

Казанский речпорт реконструируют после передачи «Флоту РТ»

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Казанский речпорт реконструируют после передачи «Флоту РТ»

Работы по обновлению казанского речного порта стартуют после передачи на баланс «Флота Республики Татарстан». Такие планы намечены на ближайшее будущее, пишут «Казанские ведомости» со ссылкой на главу Минтранса РТ Фарита Ханифова.

Пока нет детального проекта и точно неизвестно, будут проводить специалисты полную реконструкцию или капремонт. По словам Ханифова, для определения предстоящих работ сначала проведут анализ и полное обследование.

«Реконструкция развернется в ближайшие годы», – пообещал министр.

Начать передачу речпорта на баланс «Флота РТ» планируется в октябре. После завершения всех процедур новому перевозчику отойдут порядка 30 судов и часть речпорта с причалами, зданием и грузовыми терминалами продолжит управлять «Татафлот».

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что «Флот РТ» планирует запустить в тестовом режиме круизные перевозки и отремонтировать судно «Павел Миронов», которое вмещает порядка 140 пассажиров.

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