Казанский речной порт открыл онлайн-продажу билетов на регулярные рейсы

Для татарстанцев стала доступна услуга по покупке билетов в режиме онлайн на теплоходы, которые отправляются из речного порта Казани.

«Покупка дистанционно возможна не раньше, чем за три дня до отправления теплохода в рейс и не позднее чем за 15 минут до отправления судна», – говорится в публикации, размещенной в группе во «ВКонтакте».

При посадке на теплоход необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и распечатанный электронный билет.