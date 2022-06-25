Казанский речной порт открыл онлайн-продажу билетов на регулярные рейсы
Для татарстанцев стала доступна услуга по покупке билетов в режиме онлайн на теплоходы, которые отправляются из речного порта Казани.
«Покупка дистанционно возможна не раньше, чем за три дня до отправления теплохода в рейс и не позднее чем за 15 минут до отправления судна», – говорится в публикации, размещенной в группе во «ВКонтакте».
При посадке на теплоход необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и распечатанный электронный билет.