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Ру Тат
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Транспорт
25 июня 2022  16:10

Казанский речной порт открыл онлайн-продажу билетов на регулярные рейсы

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Для татарстанцев стала доступна услуга по покупке билетов в режиме онлайн на теплоходы, которые отправляются из речного порта Казани.

«Покупка дистанционно возможна не раньше, чем за три дня до отправления теплохода в рейс и не позднее чем за 15 минут до отправления судна», – говорится в публикации, размещенной в группе во «ВКонтакте».

При посадке на теплоход необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и распечатанный электронный билет.

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