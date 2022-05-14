Казанский речной порт начал онлайн-продажу билетов на пассажирские рейсы

Открылась онлайн-продажа билетов на пассажирские рейсы из Казанского речного порта, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Оформить билет можно на официальном сайте Судоходной компании „Татфлот“ в разделе „Услуги“, перейдя во вкладку „Купить билет“», — отметили в министерстве.

На портале также можно посмотреть действующее расписание пассажирских рейсов на этот год.

В 2022 году пассажирская навигация по Волге открылась 30 апреля. Первый рейс был организован в Верхний Услон.