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Казанский психолог рассказала, когда поведение подростка должно насторожить родителей
Как распознать деструктивное поведение у подростка в переходный период и куда обращаться в сложной ситуации родителям, рассказала сегодня в организованном в Татарстане прямом эфире «Подростковый возраст — трудный возраст» педагог-психолог центра «Росток» Алина Белоусова.
«Родители должны обратить внимание на повышенную агрессию, отказ от привычных интересов, замкнутость, снижение успеваемости в школе, интерес к различным антисоциальным группам», — заметила психолог.
«Важно вести постоянное наблюдение за подростками со стороны родителей и педагогов. Если педагог заметил изменение в поведении, то должен сообщить об этом родителям, подключить к работе социального педагога, специалистов сферы здравоохранения», — добавила Белоусова.
Специалист рекомендовала при возникновении трудной ситуации переключить внимание ребенка на полезную общественную деятельность. При этом взрослым важно определить, чем интересуется подросток, и развивать эти увлечения. В случае возникновения трудной ситуации лучше обратиться к психологам, заключила эсперт.
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