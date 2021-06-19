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Ру Тат
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19 июня 2021  12:40
Гузель Хусаинова

Казанский психолог рассказала, как сохранить личные границы в семье

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Педагог-психолог центра «Сердэш» Лейсан Хисамутдинова поделилась, как выстроить и сохранить личные границы в семье. Об этом она рассказала во время прямого эфира на тему «Личные границы в семье».

По словам специалиста, сначала человек должен признаться самому себе в том, что его личные границы нарушаются. Сделать в семье это гораздо труднее, нежели в социуме, подчеркнула Хисамутдинова.

«Первый признак нарушения границ — это то, как ты себя чувствуешь. Например, человека что-то злит. Злость многие не умеют проявлять, потому что у нас есть чувство вины, нам давят на стыд. В итоге мы это копим в себе, и случается "‎взрыв"‎», — объяснила Хисамутдинова.

Она отметила, что в случае дискомофорта в семье нужно поговорить об этом с домочадцами. По словам психолога, в таких случаях лучше действовать не через претензию, а предложение найти решение вместе. 

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