Казанский психолог рассказала, как сохранить личные границы в семье

Педагог-психолог центра «Сердэш» Лейсан Хисамутдинова поделилась, как выстроить и сохранить личные границы в семье. Об этом она рассказала во время прямого эфира на тему «Личные границы в семье».

По словам специалиста, сначала человек должен признаться самому себе в том, что его личные границы нарушаются. Сделать в семье это гораздо труднее, нежели в социуме, подчеркнула Хисамутдинова.

«Первый признак нарушения границ — это то, как ты себя чувствуешь. Например, человека что-то злит. Злость многие не умеют проявлять, потому что у нас есть чувство вины, нам давят на стыд. В итоге мы это копим в себе, и случается "‎взрыв"‎», — объяснила Хисамутдинова.

Она отметила, что в случае дискомофорта в семье нужно поговорить об этом с домочадцами. По словам психолога, в таких случаях лучше действовать не через претензию, а предложение найти решение вместе.