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Казанский психолог рассказала, как осознанные родители общаются с подростками
Если отношения с подростком зашли в тупик, то его родители сами нуждаются в психологической помощи. Что делать в такой ситуации, рассказала заместитель директора Республиканского центра «Навигатор», руководитель ресурсного центра «Ориентир» Ольга Галанина в прямом эфире «Подростковый возраст – трудный возраст».
«В такой ситуации родители могут обратиться к психологу, педагогу в школе или к тренеру в спортивной секции, куда ходит ребенок. Взрослому человеку важно признать, что он чего-то не понимает, и искать новые механизмы, новые ресурсы. Нужно понять, что интересует ребенка», – сказала она.
Галанина отметила, что в последнее время становится все больше осознанных родителей, которые замечают и пытаются решить возникающие при общении с подростками проблемы.
«Желательно, чтобы их становилось больше», – считает психолог.
Специалист добавила, что в соцсетях есть немало тематических каналов и групп, в которых ведутся дискуссии на различные темы, связанные с воспитанием подростков.
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