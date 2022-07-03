Психолог Рамиль Гарифуллин: «Крупа дешевая – и точка, все остальное – вторично»

Рамиль Гарифуллин: «Всё, что сейчас происходит с нами, уже было, и это не в новинку» Фото: © «Татар-информ»

«Хочешь снять тревогу – дай человеку знания, которые его лечат»

С какими психологическими проблемами столкнулись люди в связи с внешней политической ситуацией? Какие настроения преобладают в обществе?

Ко мне часто обращаются по проблемам психологической безопасности. Такая ситуация в нашей стране наблюдается не впервые. Всё, что сейчас происходит с нами, уже было, и это не в новинку. Первое, что необходимо признать, это то, что в нас заложена адаптация, привыкание к ситуации. Любое воздействие, которое вызывает реакцию психики организма, имеет пик, а потом идет на спад. Прошло несколько месяцев, и люди постепенно привыкли. Политика и власть сделали всё, чтобы мы были немного изолированы от той информации, которая нас возбуждала и тревожила. В соцсетях было ограничение по восприятию видеоконтента, который вначале сильно тревожил. По статистике, многие вошли в сильную депрессию на основании того, что, с одной стороны, переживали себя как агрессоров, потому что нас так оценивали и это развивало комплекс вины. С другой стороны, люди смотрели на видео, что там происходит, и пугались. Эти картинки на наиболее впечатлительных людей оказывали сильное воздействие, вызывая тревогу и депрессию. У людей разваливались определенные оптимистические планы, рушились жизненные ценности. Появилась неопределенность того, что с нами будет, если так все пойдет. Когда есть неопределенность того, что будет со страной, экономикой и материальным положением – работой и зарплатой, это вызывает тревогу. Постепенно происходит адаптация, и оказывается, что всё не так проблемно, как сначала рисовала наша проблемная психика, и человек немного успокаивается.

«Когда есть неопределенность того, что будет со страной, экономикой и материальным положением – работой и зарплатой, это вызывает тревогу» Фото: © «Татар-информ»

Еще один фактор – смысловой. Если человеку непонятно, что с нами происходит и ради чего это происходит, то он зависает. Любой человек чувствует себя уверенно, когда у него есть понимание того, что происходит в его стране, в его семье. Когда человек понимает, прочему так происходит, ему живется лучше. Люди начинают читать материалы в СМИ, интересоваться, глубже понимать политику. Политическая эрудиция сейчас у многих обывателей сильно поднялась. Резко поднялась когнитивная составляющая, чтобы снять проблему тревожности. Хочешь снять тревогу – дай человеку знания, которые его лечат, успокаивают. Просто так слушать каких-то дилетантов, которые говорят: «Не тревожься, все будет хорошо», уже маловато. Народ сейчас имеет возможность при помощи интернета и СМИ делать свои выводы. В человеке заложена способность формировать определенные представления, которые бы спасли его душу, так устроена психика, она выстраивает психологическую защиту.

В интернете ведется активная информационная война, вокруг событий на Украине немало фейков. Особенно их было много в начале спецоперации, но они есть и сейчас. Что бы вы в связи с этой информационной бомбежкой посоветовали людям?

Чтобы изменить восприятие фейков, необходимо соблюдать несколько пунктов. Во-первых, нужно понять мотивы авторов, которые их создают. Есть журналисты, которые эмигрировали и сейчас занимаются садомазохизмом, запугивают россиян и сами с удовольствием за этим наблюдают. У них такой садомазохистский экстаз от ожидания разрушений. Необходимо понять, что эти авторы, которые пишут, имеют такие установки. Я проанализировал публикации Невзорова и других авторов. С одной стороны, они манипулируют нашими страхами, а с другой, они сами балдеют от этого. Они делают больно, чтобы мы вздрогнули, и сами от этого кайфуют. Они делают это для того, чтобы манипулировать нами, чтобы мы изменили наше мировоззрение, вышли на улицу разбираться с властью. Западные СМИ хотят навязать россиянам комплекс вины, чтобы люди проявили политическую активность и пошли против власти. Необходимо осознать истоки и мотивы авторов, которые создают фейки.

«Когда люди понимают видеотехнологии, у них изменяется отношение к фейкам, видеоконтент» Фото: © Михаил Захаров

Во-вторых, необходимо знать технологию создания видеофейков. Люди, которые владеют технологиями монтажа и компьютерной графики, это понимают. Любой программист – Бог, креативщик, творец. Его заставить поклоняться другому Богу сложнее. Когда люди понимают видеотехнологии, у них изменяется отношение к фейкам, видеоконтенту. В-третьих, понятно, что видеофейки создаются на основании той индустрии, которая развита на Украине. Президент Украины – человек, который является актером, киноактером, продюсером кино, телепрограмм, это его стезя. Он создавал различного рода виртуальные картинки, которые воздействуют на народ. Это его профессия, и он все свои силы направил туда. У них мощная киноиндустрия по развитию фейков, заточенная под это. Некоторые вообще не смотрят выложенный в сети контент, чтобы защитить себя от негативного воздействия. Люди, которые имеют эрудицию в плане режиссуры, всегда увидят некий наигрыш, неестественность, шероховатости монтажа, актерской игры. Мы все должны быть немного психиатрами, чтобы не поддаваться негативному воздействию. Так же и здесь – нужно научиться отличать фейк от настоящего кадра.

«Не можешь купить дорогую иномарку? Просто прими этот факт»

Мы живем в период экономической нестабильности. Когда начиналась спецоперация на Украине, люди, поддавшись панике, скупали в магазинах сахарный песок и крупы. Сейчас ажиотаж спал, но, тем не менее, ситуация все еще вызывает опасения. Как не поддаваться панике?

Люди видят в экономике большие противоречия. Самое главное противоречие заключается в том, что сейчас рубль окреп, но цены в магазинах по-прежнему высокие. Народ не может понять – почему это так? В экономике сейчас есть некая искусственность, но есть один сильный факт – российская экономика устояла, несмотря на все санкции. Мы имеем определенные экономические силы, и это факт. Многие великие экономисты, эксперты говорят, что никакого разрушения экономики не будет. Другой вопрос – как она будет развиваться, как будет меняться уровень жизни. Кто-то это не может принять, а кто-то адаптируется к новым условиям и спокойно живет дальше. Вот мне один человек недавно пожаловался на то, что теперь не может покупать дорогие иномарки, как это было раньше. Я посоветовал ему просто принять этот факт. Мы должны принимать факты каждый на своем уровне. Крупа дешевая – и точка, а все остальное – вторично. Продовольственного кризиса у нас просто быть не может. До этого существовал стереотип, заблуждение, что российская экономика занимает лишь три процента от мирового ВВП. Реально оказалось, что это не так. Актуальным оказался показатель того, как ведет себя экономика в рискованном состоянии. Во время катаклизмов, пандемии наша экономика оказалась устойчивой. Поэтому людям не стоит беспокоиться.

«У людей сейчас есть прекрасная возможность отдыхать в России, осваивать внутренний туризм» Фото: © Andrey Basov / unsplash.com

Сейчас лето – период отпусков. Многие люди привыкли отдыхать на море, за рубежом. Но цены на отдых выросли. Кроме того, у людей существуют опасения по поводу того, что будет дальше. Некоторые люди опасаются ехать на отдых за рубеж и чувствуют себя из-за этого некомфортно. Что вы им посоветуете?

По статистике, действительно произошел резкий спад туризма и выездов за пределы России. У людей есть понимание того, что происходит, и они не хотят искать опасных приключений. Я приветствую это, меня радует, что у людей есть некий здравый смысл. При этом есть рисковые люди, которые любят делать ставки. Они надеются на то, что им повезет. Те, кто выезжает, подвергают себя доли определенного риска. У них есть некая утрата психологической защиты, они думают, что с ними ничего не может случиться или у них нет опыта попадания в нестандартную, критическую ситуацию. К примеру, часто стюардессы летают потому, что никогда не попадали в авиакатастрофы. Между тем у людей сейчас есть прекрасная возможность отдыхать в России, осваивать внутренний туризм.

Недавно вы отметили юбилей – 60 лет. Какие итоги могли бы подвести, говоря о проделанной работе за прошедшие годы?

Я всю жизнь занимался проблемами национальной безопасности и все время разрабатывал различные концепции. Первая моя концепция посвящалась психологической российской безопасности. Она была опубликована в одной из официальных газет республики. Я изучал то, каким образом население деградирует в процессе наркотизации, алкоголизации и виртуальной зависимости и становится опасным для себя. Еще одну концепцию я посвятил скрытой профилактике наркомании. Я понял, что с наркоманами необходимо работать не в открытую, а косвенно, и при этом лучше вообще не произносить слово «наркотики». Конечная цель этой работы заключается в том, чтобы люди осознали опасность химической зависимости для себя. Обе эти концепции были внедрены в жизнь. Мною была также разработана концепция, которая основана на изучении психологии высокопоставленных чиновников. Оказывается, некоторые берут взятки не потому, что в них нуждаются, а потому, что не могут их не брать. Если они их не берут, то у них возникает депрессия. Человек подсаживается на эту «ценность», как пьющие люди подсаживаются на алкоголь. Далее я работал по проблеме терроризма, разработал типологию террористов. Она была принята и реально внедрена, так же, как ряд других концепций. К примеру, концепция информационной безопасности по Википедии, которая стала виртуальной площадкой для мировой войны. Я, как аналитик, часто делаю прогнозы, которые сбываются. И моя главная задача заключается в том, чтобы делать профилактическую работу.