Казанский психолог: Проверять телефон ребенка без его ведома нельзя

Родители не должны проверять телефон ребенка без его ведома. Об этом во время прямого эфира на тему «Личные границы в семье» рассказала педагог-психолог центра «Сердэш» Лейсан Хисамутдинова.

По ее словам, гаджеты маленьких детей родители могут проверять, если опасаются за его безопасность, однако важно, чтобы взрослый проговаривал эту тему с ребенком. Специалист поделилась своим опытом.

«Перед тем, как проверять телефон сына, я проговорила этот момент с ним. Объяснила, что делаю это для того, чтобы с ним ничего страшного не произошло. Кроме того, так родитель не подходит к ребенку каждый раз и не проверяет его», — поделилась Хисамутдинова.

Психолог отметила, что похожим способом стоит действовать и с подростками. Однако при этом важно соблюдать его личные границы и дать ему возможность сепарироваться от родителей.