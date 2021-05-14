Казанский прыгун взял второе серебро чемпионата Европы за два дня

Представитель казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» Никита Шлейхер завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

По итогам шести попыток Шлейхер набрал 505,80 балла. Его опередил товарищ по команды и напарник Евгений Кузнецов, завоевавший золотую медаль. Кузнецов по сумме шести прыжков набрал 525,20 балла. Третьим стал немец Мартин Вольфрам (484,65).

10 мая Кузнецов стал чемпионом Европы в командных соревнованиях. А 13 мая Кузнецов и Шлейхер стали серебряными призерами в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.